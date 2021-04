Sputnik, Salvini: “Quanto ancora dovremo aspettare per il pronunciamento delle Autorità europee?” (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Il segretario della Lega, Matteo Salvini (foto), sottolinea che ieri è stata avviata allo Spallanzani di Roma la sperimentazione dello Sputnik, “grazie al quale San Marino ha messo in sicurezza la propria popolazione e apre i propri ristoranti, anche alla sera”. Il leader del Carroccio sottolinea che “il vaccino russo viene usato in 60 Paesi al mondo” ed evidenzia che “nella guerra contro la pandemia gli unici pregiudizi da avanzare sono quelli sull’efficacia, non sulla geopolitica: mi chiedo Quanto ancora dovremo aspettare per il pronunciamento delle Autorità europee”, conclude Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Il segretario della Lega, Matteo(foto), sottolinea che ieri è stata avviata allo Spallanzani di Roma la sperimentazione dello, “grazie al quale San Marino ha messo in sicurezza la propria popolazione e apre i propri ristoranti, anche alla sera”. Il leader del Carroccio sottolinea che “il vaccino russo viene usato in 60 Paesi al mondo” ed evidenzia che “nella guerra contro la pandemia gli unici pregiudizi da avanzare sono quelli sull’efficacia, non sulla geopolitica: mi chiedoper il”, conclude. L'articolo L'Opinionista.

