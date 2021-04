Sondaggi, Draghi perde l’11% dei consensi in due mesi di governo. Risale la fiducia in Conte, Matteo Salvini è il leader più in difficoltà (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mario Draghi ha perso l’11,1% dei consensi in due mesi di governo. Mentre, lontano da Palazzo Chigi, il suo predecessore Giuseppe Conte ha visto aumentare l’indice della fiducia nei suoi confronti al 44,5 (+1,6). L’appoggio dell’operazione che ha portato l’ex numero uno della Bce alla guida dell’esecutivo sta costando caro anche a Matteo Salvini, che ha visto calare il suo apprezzamento di 2,5%: ora è al 29,5. A calare, in generale, è il gradimento di tutto il governo: se Draghi resta comunque su ottime percentuali (52,7), l’operato della sua squadra è ora apprezzato dal 40,8 per cento degli italiani, con oltre uno su due (il 51,6%) che giudica il suo modo di gestire la pandemia ‘identico’ a quello del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Marioha perso l’11,1% deiin duedi. Mentre, lontano da Palazzo Chigi, il suo predecessore Giuseppeha visto aumentare l’indice dellanei suoi confronti al 44,5 (+1,6). L’appoggio dell’operazione che ha portato l’ex numero uno della Bce alla guida dell’esecutivo sta costando caro anche a, che ha visto calare il suo apprezzamento di 2,5%: ora è al 29,5. A calare, in generale, è il gradimento di tutto il: seresta comunque su ottime percentuali (52,7), l’operato della sua squadra è ora apprezzato dal 40,8 per cento degli italiani, con oltre uno su due (il 51,6%) che giudica il suo modo di gestire la pandemia ‘identico’ a quello del ...

Advertising

fattoquotidiano : SONDAGGI / MARIO DRAGHI PERDE IL 6% Tra i leader Ue è il capo di governo che scende di più nelle ultime settimane - matteorenzi : Un partito lo misuri dalle proposte, da quanto incide, dal contributo che porta al Paese. Non da sondaggi più o men… - 6dimattina_ : RT @the_highsparrow: Vi ricordate Rocca quando diceva che la 'battaglia civile' per fare uscire Conte da Palazzo Chigi era vinta, e che d'o… - ve10ve : RT @the_highsparrow: Vi ricordate Rocca quando diceva che la 'battaglia civile' per fare uscire Conte da Palazzo Chigi era vinta, e che d'o… - FrankiePotassio : RT @the_highsparrow: Vi ricordate Rocca quando diceva che la 'battaglia civile' per fare uscire Conte da Palazzo Chigi era vinta, e che d'o… -