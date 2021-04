Raoul Bova, lo scatto più bello sui social: i fan senza parole (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Raoul Bova appesantito, malinconico e un po’ invecchiato degli ultimi tempi è finalmente acqua passata: il noto attore si è appena mostrato sui social più in forma che mai. Questo sì che è Raoul Bova. Il noto attore romano era apparso negli ultimi tempi decisamente appesantito, malinconico e un po’ invecchiato, complice un periodo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ilappesantito, malinconico e un po’ invecchiato degli ultimi tempi è finalmente acqua passata: il noto attore si è appena mostrato suipiù in forma che mai. Questo sì che è. Il noto attore romano era apparso negli ultimi tempi decisamente appesantito, malinconico e un po’ invecchiato, complice un periodo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

fictionmediaset : Intervista a #RaoulBova, protagonista in #BuongiornoMamma da mercoledì 21 su #Canale5 ?? Scopriamo dalle sue parole… - fainformazione : Come e dove rivedere le repliche streaming delle puntate intere della fiction Buongiorno Mamma - Spe Buongiorno Ma… - fainformazione : Buongiorno Mamma, anticipazioni prima puntata Mercoledì 21 Aprile 2021 - Spettegolando Buongiorno Mamma è la nuova… - fainfocultura : Come e dove rivedere le repliche streaming delle puntate intere della fiction Buongiorno Mamma - Spe Buongiorno Ma… - fainfocultura : Buongiorno Mamma, anticipazioni prima puntata Mercoledì 21 Aprile 2021 - Spettegolando Buongiorno Mamma è la nuova… -