Nuovo TicWatch GTH: frequenza cardiaca, respiratoria e temperatura pelle (Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo l'arrivo in Europa del TicWatch Pro 3 LTE, approda sul mercato italiano un Nuovo smartwatch della serie TicWatch di Mobvoi, che si forgia di interessanti novità. Si tratta del TicWatch GTH, un indossabile che a prima vista somiglia tanto all'Apple Watch, ma che costa molto meno, precisamente 79 euro, e che, grazie ad un sensore integrato, è anche in grado di misurare la temperatura corporea 24 ore su 24. Andiamo a scoprire insieme le principali caratteristiche del Nuovo orologio intelligente dell'azienda cinese. Il Nuovo TicWatch GTH, le cui dimensioni sono pari a 43,2 x 35,2 x 10,5mm per 59,4 gr. di peso, è capace di rilevare di continuo la temperatura del corpo (diventando un vero e proprio termometro), i livelli di ossigeno ...

