Monica Bellucci e Guy Pearce nel thriller Memory con Liam Neeson (Di giovedì 15 aprile 2021) L'attrice italiana Monica Bellucci e Guy Pearce faranno parte del cast del thriller Memory che avrà come protagonista Liam Neeson. Monica Bellucci e Guy Pearce saranno i protagonisti di Memory accanto a Liam Neeson. Il thriller sarà diretto da Martin Campbell, già dietro la macchina da presa di Casino Royale, e si basa sul libro De Zaak Alzheimer scritto da Jef Geeraerts e sul film belga The Memory of a Killer diretto da Erik Van Looy. L'adattamento americano è stato firmato da Dario Scardapane e al centro della trama di Memory c'è Alexis Lewis (Liam Neeson), un assassino esperto ...

