Milan-Genoa | sarà Rafael Leao a sostituire Ibrahimovic | News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Genoa

... tranquillizza il. La coscia destra dell'esterno laziale non presenta lesioni che avrebbero ...potrebbe già essere a disposizione di Davide Ballardini per la sfida di San Siro con il. Il ......che rispettano il Ramadan non sono molti e la maggior parte di essi veste la maglia del. Si ...30 di domenica contro il. Una situazione non facile che per fortuna Mihajlovic non dovrà ...Toccherà quindi a Leao che contro il Genoa si troverà davanti ad un nuovo esame di maturità per dimostrare che anche in futuro il Milan deve puntare su di lui. DECISIVO PER LA CHAMPIONS - Contro il ...L'esito degli esami clinici a cui è stato sottoposto ieri Davide Zappacosta, dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto all'uscita anticipata dal campo domenica contro la Juve, tranquillizza il ...