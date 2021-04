Le scuse di Michelle Hunziker dopo le accuse di razzismo a «Striscia la Notizia» (Di mercoledì 14 aprile 2021) «Ho insegnato alle mie figlie a chiedersi scusa anche quando una delle due ferisce l’altra involontariamente, quindi mi sembra giusto farlo io stessa». È con queste parole pronunciate in inglese che Michelle Hunziker, vestita di bianco e con i capelli raccolti in uno chignon, decide di chiedere scusa alla comunità asiatica dopo le frasi infelici che lei e Gerry Scotti hanno pronunciato nel corso della puntata di Striscia la Notizia andata in onda su Canale 5 lunedì 12 aprile. In occasione del lancio di un servizio dell’inviato Pinuccio i due padroni di casa, su input degli autori, avevano, infatti, simulato gli occhi a mandorla e sostituito la «erre» con la «elle» per parlare di un’inchiesta legata alla sede Rai di Pechino. Circostanza che ha portato il seguitissimo account Instagram Diet Prada, curato dai professionisti della moda Tony Liu and Lindsey Schuyler, ad accendere la luce sulla questione a livello internazionale, portando il programma e i suoi protagonisti al centro della discussione, accusandoli di razzismo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 14 aprile 2021) «Ho insegnato alle mie figlie a chiedersi scusa anche quando una delle due ferisce l’altra involontariamente, quindi mi sembra giusto farlo io stessa». È con queste parole pronunciate in inglese che Michelle Hunziker, vestita di bianco e con i capelli raccolti in uno chignon, decide di chiedere scusa alla comunità asiatica dopo le frasi infelici che lei e Gerry Scotti hanno pronunciato nel corso della puntata di Striscia la Notizia andata in onda su Canale 5 lunedì 12 aprile. In occasione del lancio di un servizio dell’inviato Pinuccio i due padroni di casa, su input degli autori, avevano, infatti, simulato gli occhi a mandorla e sostituito la «erre» con la «elle» per parlare di un’inchiesta legata alla sede Rai di Pechino. Circostanza che ha portato il seguitissimo account Instagram Diet Prada, curato dai professionisti della moda Tony Liu and Lindsey Schuyler, ad accendere la luce sulla questione a livello internazionale, portando il programma e i suoi protagonisti al centro della discussione, accusandoli di razzismo.

