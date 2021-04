L' auto sbanda e finisce contro un albero | gli occupanti estratti dai vigili del fuoco | uno è grave

(Di mercoledì 14 aprile 2021) CUPRAMONTANA -incidente questa mattina a Cupramontana. Per motivi in corso d'accertamento, attorno alle 12,50 un'con a bordo due persone è finita fuori strada in via Torre, schiantandosi ...

Advertising

informamolise : Latina/ Sbanda con l’auto e urta contro un albero, morta una 25enne - PasqualeMarro : Sbanda con l’auto e finisce contro un albero: morta una 25enne - salernotoday : Incidente a San Pietro al Tanagro: auto sbanda e si schianta contro un muro - FranzBrasco : Banale uscita di strada: ma il guardrail entra nell'auto, ferita giovane a #Padova #corsoAustralia #Chiesanuova… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Padova, Auto sbanda in tangenziale finendo contro la cuspide del guardrail che penetra l’abitaco… -

Ultime Notizie dalla rete : auto sbanda

corriereadriatico.it

Sul posto anche i vigili del fuoco, intervenuti con un'autobotte e un mezzo 4x4 per estrarre le due persone dall'e mettere in sicurezza la zona. Sull'incidente indagano i carabinieri.I vigili del fuoco successivamente con la gru hanno riportato l'sulla carreggiata.CUPRAMONTANA – Grave incidente questa mattina a Cupramontana. Per motivi in corso d'accertamento, attorno alle 12,50 un'auto con a bordo due persone è finita fuori strada in via Torre, schiantandosi ...L’incidente intorno alle 8 di questa mattina in via San Cesario di Lecce. I due poliziotti in ospedale per accertamenti, illeso l’altro automobilista ...