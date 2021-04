La regina Elisabetta | «comprensiva con Meghan Markle» assente al funerale di Filippo?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Comprensiva e conciliante. Due aggettivi accostati alla regina Elisabetta già alcune settimane fa, in occasione della risposta ufficiale all’intervista-bomba dei duchi di Sussex. Oggi la sovrana si conferma tale, dato che – stando alle rivelazioni di People – pare abbia capito le ragioni di Meghan Markle che, su suggerimento dei suoi medici, non è volata a Londra e non parteciperà quindi al funerale del principe Filippo.??

Advertising

rtl1025 : ?? La notizia della morte del #PrincipeFilippo è stata annunciata dalla regina Elisabetta in una nota diffusa da Buc… - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - infoitcultura : La storia dietro questa foto della regina Elisabetta e Filippo è diventata virale - infoitcultura : La regina Elisabetta è tornata al 'lavoro' 4 giorni dopo la morte del principe Filippo -

Ultime Notizie dalla rete : regina Elisabetta

Il principe Filippo era un uomo assetato di conoscenza, con vere e proprie passioni che spaziavano da un campo all'altro. Il marito della, un po' per formazione e un po' per curiosità personale, era capace di parlare di tanti argomenti e di fare tantissime attività, dalla pittura al bird - watching , passando per il ...Fari puntati anche sulla, la sovrana rimasta vedova e che fonti di Palazzo dicono molto provata dal dolore. "Battutista leggendario e maestro di...". Prego? Il principe Harry lo ha ...In occasione del fidanzamento ufficiale con Elisabetta, Filippo di Edimburgo partecipò personalmente alla progettazione di un anello e un bracciale ...La sovrana ha già preso parte al primo impegno dopo la morte del principe Filippo, infrangendo la norma relativa al lutto, mentre si preannunciano scintille tra William e Harry al funerale del nonno ...