IncontraDonna apre 5 Comitati Regionali per la prevenzione oncologica e la promozione della salute

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ROMA – Nonostante il 2020-2021 siano anni complessi sotto il profilo della salute a causa del covid e di conseguenza per la economia del nostro Paese, IncontraDonna onlus non si ferma. Anzi decide di aprire i Comitati di IncontraDonna per diffondere ulteriormente la cultura della prevenzione oncologica e della promozione della salute. 5 Regioni per ora hanno risposto all’appello, e in data 1° aprile 2021, con regolare Assemblea sono stati ratificati i Comitati di Avezzano (Abruzzo), Napoli (Campania), Potenza (Basilicata), Cosenza (Calabria) e Palermo (Sicilia).