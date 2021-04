Incidente sulla Olbia - Tempio | esce di strada per un malore | anziano in ospedale

Advertising

repubblica : Roma, provoca un incidente poi fugge a piedi: preso sulla Colombo - logudorolive : Incidente sulla Olbia-Tempio, fuori strada per un malore: anziano ricoverato - giandomenic45 : RT @repubblica: Roma, provoca un incidente poi fugge a piedi: preso sulla Colombo - ACiavula : Incidente sulla Statale 106 a Grotteria mare, camion si ribalta - Ciavula: - FAssolute : RT @RadiocorriereTv: A 35 anni dall'incidente di #Chernobyl (26-04-1986) e a 10 anni da quello di #Fukushima, @OfficialTozzi fa il punto su… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

RomaToday

L'nel primo pomeriggiostradale nel primo pomeriggio, poco prima delle 13 e 30Olbia - Tempio all'altezza del bivio per San Bacchisio. Da una prima ricostruzione l'anziano alla guida è uscito di strada a ......costantemente la propria esistenza cercando di evitare qualsiasi situazione che possa incidervi negativamente " racconta - pertanto qualsiasisi dovesse frapporre andrebbe a incidere...Sanguinoso incidente automobilistico in Egitto. 20 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite stamattina in uno scontro fra un autobus e un camion-cisterna. L'incidente ...Incidente stradale nel primo pomeriggio sulla Olbia-Tempio, all'altezza del bivio per San Bachisio. A causa di un malore un anziano è uscito fuori strada con la sua autovettura, andando a finire in cu ...