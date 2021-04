Ilva | Invitalia sottoscrive l’aumento di capitale | primo passo verso la nazionalizzazione

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr – E’ stato sottoscritto oggidida 400 milioni con il qualeentra neldell’exdi Taranto. Dopo un’attesa durata mesi, la società (controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze) perfeziona così l’accordo con ArcerlorMittal per il siderurgico tarantino. Il quale, dopo oltre un quarto di secolo – la privatizzazione risale al 1995 -, ritorna in mani pubbliche.“L’operazione di co-investimento da parte diin AM InvestCo Italy, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, ha una valenza di iniziativa strategica a sostegno delle imprese e dell’occupazione nel Mezzogiorno, al fine di rilanciare e riconvertire, in chiave “green” il sito siderurgico dell’, coerente con la strategia, governata ...

Advertising

studiomarzocchi : Ultima Ora: Ex Ilva, torna lo Stato (con Bernabè). Giorgetti: ok all’ingresso di Invitalia #economia #italia… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Si sblocca così l'intervento statale a sostegno dei destini del siderurgico #Ilva - frankeyboard68 : RT @PaoloBricco: Accordo di Arcelor Mittal con Invitalia sulla nuova Ilva. Gli anglo-indiani specificano nella loro nota stampa che la nuov… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Si sblocca così l'intervento statale a sostegno dei destini del siderurgico #Ilva - IlPrimatoN : Si sblocca così l'intervento statale a sostegno dei destini del siderurgico #Ilva -

Ultime Notizie dalla rete : Ilva Invitalia

... la controllata di ArcelorMittal che ha firmato il contratto di locazione e acquisto per l'attività, fornendo auna partecipazione del 38% e pari diritti di voto con controllo ...L'operazione di co - investimento da parte dimira a rilanciare e riconvertire, in chiave sostenibile , il sito siderurgico dell'di Taranto coerente con la strategia, governata dalla ...Sottoscritto l'aumento di capitale di AM InvestCo Italy da parte di Invitalia che salirà entro maggio 2022 al 60% dopo un altro aumento capitale ...Non ha nessuna intenzione di chiedere scusa Riccardo Cristello, l'impiegato licenziato da ArcelorMittal per aver condiviso su Facebook un post ritenuto denigratorio per l'azienda che ha in affitto la ...