Gran Bretagna, un quarto delle morti attribuite al Covid sono causate da altre malattie (Di mercoledì 14 aprile 2021) Londra, 14 apr – Un quarto delle morti attribuite al Covid in Gran Bretagna, in realtà, non sono state affatto causate dal virus. Una distinzione tra i morti “a causa” del coronavirus e “con” Covid che è messa bene ine videnza da uno studio inglese. Gran Bretagna, i dati dell’Ons sul Covid Questo report, che elenca i dati aggiornati dell’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) della Gran Bretagna, evidenzia come quasi un quarto dei decessi attribuiti nel Regno Unito al Covid-19 non sarebbero stati causati dallo stesso. Il 23 per cento dei casi di morte sarebbero relativi a persone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Londra, 14 apr – Unalin, in realtà, nonstate affattodal virus. Una distinzione tra i“a causa” del coronavirus e “con”che è messa bene ine videnza da uno studio inglese., i dati dell’Ons sulQuesto report, che elenca i dati aggiornati dell’Ufficio per le statistiche nazionali (Ons) della, evidenzia come quasi undei decessi attribuiti nel Regno Unito al-19 non sarebbero stati causati dallo stesso. Il 23 per cento dei casi di morte sarebbero relativi a persone ...

Advertising

Corriere : Accade in Gran Bretagna, nel West Sussex: allontanati dalla famiglia due adolescenti in sovrappeso. Il giudice: «E’… - SimoneCosimi : Gran Bretagna e Israele hanno vinto, gli Stati Uniti stanno vincendo, l’Europa è in colpevole ritardo, noi siamo in… - MediasetTgcom24 : In Gran Bretagna il 55% della popolazione ha gli anticorpi #covid - PaolaSimonin : @Signorasinasce @Luca67 Figurati!! La Quartapelle ancora fa pubblicità negativa sull’export della Gran Bretagna!! - SFrige_ : @RoccoTodero @robersperanza Vero: il centrodestra potrebbe proporre di fare come Johnson: riaprire gradualmente qua… -