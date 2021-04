Ecchimosi | cause | sintomi e trattamento

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 14 aprile 2021) I lividi osono a tutti gli effetti delle lesioni cutanee che possono avere varie eziologie. Un livido (o) è una lesione cutanea comune che provoca uno scolorimento della pelle. Il sangue proveniente dalle cellule del sangue danneggiate in profondità sotto la pelle si raccoglie vicino alla superficie della pelle, risultando in quello che pensiamo come un segno nero e blu.di un livido. Le persone in genere hanno lividi quando si imbattono in qualcosa o quando qualcosa le colpisce. Le contusioni possono verificarsi in alcune persone che si allenano vigorosamente, come atleti e sollevatori di pesi. Questi lividi derivano da lacrime microscopiche nei vasi sanguigni sotto la pelle. Lividi inspiegabili che si verificano facilmente o senza una ragione apparente possono indicare un disturbo emorragico, soprattutto ...