Covid: Moratti, 'nessun allarme-rinunce per AstraZeneca'(2) (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Adnkronos) - In una nota la vicepresidente spiega che la percentuale "ad oggi è meno del 5% dei cittadini che sarebbero vaccinati con questo vaccino a rifiutare effettivamente la somministrazione. Una conferma della fiducia risposta nella scienza e nei medici da parte dei nostri concittadini che stanno aderendo in modo esemplare alla fase vaccinale volta a combattere e vincere la pandemia", afferma l'assessore. Le rinunce a vaccinarsi con AstraZeneca in Lombardia sarebbero "irrisorie". Piuttosto, sono in aumento considerevole le domande di approfondimento e di spiegazione sul vaccino. "Nel corso delle anamnesi - spiega Moratti - i nostri medici stanno ricevendo una crescente domanda di approfondimenti su AstraZeneca da parte dei cittadini che però, grazie soprattutto alla competenza, alla chiarezza e alle ...

