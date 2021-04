Calcio | da LeBron James a Ryan Reynolds | quando le star investono nel pallone

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – Tante celebritànello sport: dagli attori hollywoodiani comealle superNba come. Non poteva che partire da Los Angeles il connubio sport-spettacolo: il campione dei Lakers,è diventato proprietario del 2% del Liverpool nel 2011. L’investimento iniziale di 5 milioni è lievitato fino a 43 milioni dopo la vittoria della Champions League da parte dei reds nel 2019. Hollywood non è di certo rimasta a guardare: nel 2020e l’amico Rob McElhenney hanno scioccato il mondo acquistando Wrexham, squadra della settima divisione inglese, con l’intento di trasformarla in una “forza globale”. Gli investimenti arrivano anche da chi conosce ...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Tante celebrità investono nello sport: dagli attori hollywoodiani come Ryan Reynolds alle superstar Nba come LeBron James. Non poteva che partire da Los Angeles il connubio ...
A 33 anni Claudio Marchisio ha chiuso col calcio giocato senza rimpianti, nella sua seconda vita si è rimesso in gioco su altri campo: imprenditore, commentatore tv e persino candidato ...