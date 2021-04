Borussia Dortmund Manchester City 1-0 LIVE: traversa di De Bruyne (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al Signal Iduna Park, il match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021 tra Borussia Dortmund e Manchester City: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Signal Iduna Park”, Borussia Dortmund e Manchester City si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Borussia Dortmund Manchester City 1-0 MOVIOLA 25? traversa De Bruyne – Pallone sanguinoso perso da Morey, ne approfitta il belga, che stoppa e dal limite dell’area centra in piano la travera. 15? GOL Borussia – Dias respinge un tentativo a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Al Signal Iduna Park, il match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Signal Iduna Park”,si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 25?De– Pallone sanguinoso perso da Morey, ne approfitta il belga, che stoppa e dal limite dell’area centra in piano la travera. 15? GOL– Dias respinge un tentativo a ...

Advertising

AlessandroVio2 : #ucl #BorussiaDortmund #ManCity Il portiere del borussia dortmund: - Sabbath_fed : @Giorgio28018594 @ricpuglisi @OttoemezzoTW Non vedo otto e mezzo, non vedo nessuna trasmissione politica. Sto veden… - DomCut_MT : RT @tatanka_h: Mentre il Borussia Dortmund stasera rilancia come titolare in un quarto di Champions il 19enne Knauff noi ci esaltiamo, gius… - RaffaeleDeSa : RT @delinquentweet: Il Borussia Dortmund sta stendendo le basi per la sfangata, anche se non so se sia possibile resistere 60' così #BVBCi… - savex90 : RT @tatanka_h: Mentre il Borussia Dortmund stasera rilancia come titolare in un quarto di Champions il 19enne Knauff noi ci esaltiamo, gius… -