Advertising

anteprima24 : ** Bollettino Asl, oltre 130 i nuovi positivi oggi nel #Sannio: tasso positività al 10% ** - infoitinterno : Il bollettino Covid dell'Asl: nuovo balzo di contagi +86. Due donne decedute al San Donato - Sora24_it : CORONAVIRUS: Bollettino Asl Frosinone del 14 Aprile. I dati di 32 Comuni della provincia - Sora24it : CORONAVIRUS: Bollettino Asl Frosinone del 14 Aprile. I dati di 32 Comuni della provincia - H24Prati : Covid, il bollettino di oggi: a Roma casi a quota 500. Nella Asl 1 sono 203 - -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Asl

ArezzoNotizie

...dell'Na3 Sud e con l'Unità di Crisi Regionale. Continua, così, a mutare il bilancio della trecentonovantesima giornata consecutiva di attività del C. O. C. Covid Torre del Greco - il......4 LA SPEZIA (5): 76 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2 Sono purtroppo 14 i morti registrati in Liguria nelle ultime 24 ore; 2 all'ospedale di Sanremo . Covid, Liguria: il...Benevento – Sono oltre 130 i nuovi positivi nel Sannio oggi, per la precisione 133. Il tasso di positività, a fronte dei 1289 tamponi effettuati, risulta essere di poco superiore al 10%. Di seguito il ...Il comune di Castellammare di Stabia ha diffuso gli ultimi aggiornamenti del bollettino Covid, i dati sono aggiornati alle ore 18 di oggi. La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che ...