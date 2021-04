“Basta chiusure”. I lavoratori dello spettacolo occupano il Globe di Gigi Proietti a Roma (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono le lavoratrici e i lavoratori del mondo dello spettacolo e della cultura. Quelli che non hanno ricevuto il becco di un quattrino e che non lavorano da un anno. Quelli che sono stati tagliati fuori da ogni sussidio e da ogni tipo di attenzione, anche mediatica. Nessuno parla di loro, come se fossero invisibili. E quindi oggi, 14 aprile, hanno occupato il Globe Theatre di Roma, un simbolo legato a lungo all’indimenticabile Gigi Proietti. Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo, la rete dei lavoratori dello spettacolo e della cultura di Roma, chiedono una riforma strutturale del settore. Basta chiusure: vogliono tornare a lavorare.



“Non ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono le lavoratrici e idel mondoe della cultura. Quelli che non hanno ricevuto il becco di un quattrino e che non lavorano da un anno. Quelli che sono stati tagliati fuori da ogni sussidio e da ogni tipo di attenzione, anche mediatica. Nessuno parla di loro, come se fossero invisibili. E quindi oggi, 14 aprile, hanno occupato ilTheatre di, un simbolo legato a lungo all’indimenticabile. Dopo più di un anno dal blocco degli spettacoli dal vivo, la rete deie della cultura di, chiedono una riforma strutturale del settore.: vogliono tornare a lavorare.“Non ...

Advertising

ladyonorato : Ma la finiamo con questa scemenza? Chi ostacola la ripresa economica è chi continua a imporre chiusure INUTILI, ASC… - FratellidItalia : ?? Basta chiusure senza senso! Ora servono protocolli chiari per le riaperture. ?? Ascoltate @DelmastroAndrea - LaVoceRedazione : CHIVASSO. I commercianti in piazza: 'Basta chiusure, vogliamo il biennio... - domus34619331 : RT @InMonsterland: Noi non chiediamo la libertà né dovremmo chiederla, in quanto ci appartiene per nascita. Noi chiediamo, semplicemente, i… - desibros70 : RT @InMonsterland: Noi non chiediamo la libertà né dovremmo chiederla, in quanto ci appartiene per nascita. Noi chiediamo, semplicemente, i… -