“Basic”, stasera in tv il thriller militare con John Travolta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il duo di “Pulp Fiction” John Travolta e Samuel L. Jackson si riunisce per “Basic”, stasera in tv su Paramount Network. Diretto dal regista di “Predator” e “Trappola di cristallo” John McTiernan, la pellicola del 2003 è frutto dalla penna di James Vanderbilt (“Zodiac”). Lo sceneggiatore si era prefisso l’obiettivo di scrivere un thriller in grado di stupire anche lo spettatore più smaliziato, quello che dalle prime scene crede di aver già indovinato il colpevole. Nel cast anche Connie Nielsen (“Il gladiatore”) e Giovanni Ribisi (“Avatar”). Nel corso di un’esercitazione delle forze speciali nella giungla di Panama, il sergente West (Jackson) e i suoi uomini svaniscono nel nulla. Solo due membri del team fanno ritorno. Tom Hardy (Travolta), ex ranger dell’esercito ora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il duo di “Pulp Fiction”e Samuel L. Jackson si riunisce per “”,in tv su Paramount Network. Diretto dal regista di “Predator” e “Trappola di cristallo”McTiernan, la pellicola del 2003 è frutto dalla penna di James Vanderbilt (“Zodiac”). Lo sceneggiatore si era prefisso l’obiettivo di scrivere unin grado di stupire anche lo spettatore più smaliziato, quello che dalle prime scene crede di aver già indovinato il colpevole. Nel cast anche Connie Nielsen (“Il gladiatore”) e Giovanni Ribisi (“Avatar”). Nel corso di un’esercitazione delle forze speciali nella giungla di Panama, il sergente West (Jackson) e i suoi uomini svaniscono nel nulla. Solo due membri del team fanno ritorno. Tom Hardy (), ex ranger dell’esercito ora ...

