Avanti un altro, la moglie di Paolo Bonolis commenta il siparietto della drag queen in puntata dopo le critiche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Due settimane fa Paolo Bonolis ha scambiato qualche chiacchiera con un concorrente di Avanti un altro, tale Aniello, che ha raccontato che per hobby fa la drag queen per divertire e far divertire gli altri. drag queen a Avanti un altro: polemica per le sue parole Nel corso della presentazione l'uomo ha fatto sapere: "A me piace cantare, ballare e fare la drag queen. Il mio nome d'arte è Reginella. In pratica la drag queen sarebbe una trans. Io faccio la trans nei momenti di divertimento. Faccio la trans il ric****ne!" Poi ha aggiunto che fa anche 'cose virili': "Però non faccio solo il ricchi*ne, gioco anche a pallone", ...

