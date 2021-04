Atalanta, Lammers torna in gruppo: la situazione verso la Juventus (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua il lavoro di preparazione dell’Atalanta in vista della gara contro la Juventus Continua il lavoro di preparazione dell’Atalanta in vista della gara contro la Juventus. Rosa quasi al completo per Gian Piero Gasperini dato che anche Sam Lammers oggi ha lavorato in gruppo dopo aver saltato la sessione di ieri a causa di una gastroenterite. L’unico ad aver lavorato a parte è stato ancora una volta Hans Hateboer, che sta seguendo il suo percorso di riabilitazione dopo la frattura al metatarso L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Continua il lavoro di preparazione dell’in vista della gara contro laContinua il lavoro di preparazione dell’in vista della gara contro la. Rosa quasi al completo per Gian Piero Gasperini dato che anche Samoggi ha lavorato indopo aver saltato la sessione di ieri a causa di una gastroenterite. L’unico ad aver lavorato a parte è stato ancora una volta Hans Hateboer, che sta seguendo il suo percorso di riabilitazione dopo la frattura al metatarso L'articolo proviene da Calcio News 24.

