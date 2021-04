Aprilia, la maggioranza del sindaco Terra si amplia: entra Vincenzo Giovannini (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Amministrazione comunale della Città di Aprilia, guidata dal sindaco Antonio Terra, dal 13 aprile 2021 conta un voto in più in seno alla massima assemblea elettiva locale: il consigliere comunale Vincenzo Giovannini, eletto per la lista del Partito Democratico, quindi transitato alla formazione centrista dell’ex premier Matteo Renzi, Italia Viva, è ufficialmente entrato a far parte della maggioranza civica al timone della realtà pontina dall’affermazione siglata nelle elezioni Amministrative del 2018. In un momento complesso ed articolato come l’attuale, è importante non distogliere l’attenzione sulla politica dei territori: è il primo presidio di realtà e di partecipazione democratica alla vita amministrativa da parte dei cittadini. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’Amministrazione comunale della Città di, guidata dalAntonio, dal 13 aprile 2021 conta un voto in più in seno alla massima assemblea elettiva locale: il consigliere comunale, eletto per la lista del Partito Democratico, quindi transitato alla formazione centrista dell’ex premier Matteo Renzi, Italia Viva, è ufficialmenteto a far parte dellacivica al timone della realtà pontina dall’affermazione siglata nelle elezioni Amministrative del 2018. In un momento complesso ed articolato come l’attuale, è importante non distogliere l’attenzione sulla politica dei territori: è il primo presidio di realtà e di partecipazione democratica alla vita amministrativa da parte dei cittadini. su Il Corriere della ...

Advertising

CorriereCitta : Aprilia, la maggioranza del sindaco Terra si amplia: entra Vincenzo Giovannini - LatinaCorriere : Aprilia: Comune, il consigliere Giovannini entra ufficialmente in maggioranza - - RadiOndaBlu : Aprilia il consigliere Giovannini entra in maggioranza - ComunediAprilia : Amministrazione comunale, il consigliere Giovannini entra ufficialmente in maggioranza ?? Maggiori info su - Aprilia_News : #APRILIA: IL CONSIGLIERE GIOVANNINI ENTRA NELLA MAGGIORANZA TERRA -

Ultime Notizie dalla rete : Aprilia maggioranza DIRETTA MOTOGP/ Gara live: Gp Qatar, vince Vinales, Bagnaia sul podio! Completano la top 10 Rins (Suzuki), Aleix Espargarò (Aprilia), Pol Espargarò (Honda), Miller (... Piloti in pista con gomme hard o medie per la stragrande maggioranza, come nelle giornate di qualifica ...

Dazn accelera su calcio e motori ... in cui racconteremo cosa avviene nelle officine di Ducati, Yamaha e Aprilia". Sul fronte calcio, ... supportata dal partner tecnologico TimVision, ma serve una maggioranza qualificata di 14 voti su 20).

Aprilia: Comune, il consigliere Giovannini entra ufficialmente in maggioranza LatinaCorriere Aprilia: Comune, il consigliere Giovannini entra ufficialmente in maggioranza Il consigliere Vincenzo Giovannini entra ufficialmente in maggioranza. Ad annunciarlo sono lo stesso consigliere e il sindaco Antonio Terra.

Italia Viva entra in maggioranza ad Aprilia col consigliere Vincenzo Giovannini Il consigliere comunale di Aprilia Vincenzo Giovannini, eletto con il Pd e poi passato a Italia Viva, entra ufficialmente in maggioranza con l’amministrazione di Antonio Terra. «L’ingresso nella ...

Completano la top 10 Rins (Suzuki), Aleix Espargarò (), Pol Espargarò (Honda), Miller (... Piloti in pista con gomme hard o medie per la stragrande, come nelle giornate di qualifica ...... in cui racconteremo cosa avviene nelle officine di Ducati, Yamaha e". Sul fronte calcio, ... supportata dal partner tecnologico TimVision, ma serve unaqualificata di 14 voti su 20).Il consigliere Vincenzo Giovannini entra ufficialmente in maggioranza. Ad annunciarlo sono lo stesso consigliere e il sindaco Antonio Terra.Il consigliere comunale di Aprilia Vincenzo Giovannini, eletto con il Pd e poi passato a Italia Viva, entra ufficialmente in maggioranza con l’amministrazione di Antonio Terra. «L’ingresso nella ...