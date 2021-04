Alessandra Dolci, chi è la magistrata cremonese antimafia di Milano (Di giovedì 15 aprile 2021) Alessandra Dolci è alla guida della Procura distrettuale antimafia di Milano, ha dichiarato guerra alla ‘ndrangheta nel Nord Italia. Alessandra Dolci, chi è il magistrato antimafia della Procura di Milano (RaiPlay)L’organizzazione mafiosa riesce a muovere capitali nell’economia legale, creando anche posti di lavoro offrendo prestazioni e servizi molto appetibili ai cittadini. Dietro la sua scrivania ci sono delle fotografie sorridenti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, poi c’è il manifesto simbolo dei magistrati uccisi mentre stavano esercitando il loro lavoro, con due rose spezzate e 27 nomi. La magistrata nasce a Soresina, per poi trasferirsi a Milano, passa circa 32 anni in magistratura, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021)è alla guida della Procura distrettualedi, ha dichiarato guerra alla ‘ndrangheta nel Nord Italia., chi è il magistratodella Procura di(RaiPlay)L’organizzazione mafiosa riesce a muovere capitali nell’economia legale, creando anche posti di lavoro offrendo prestazioni e servizi molto appetibili ai cittadini. Dietro la sua scrivania ci sono delle fotografie sorridenti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, poi c’è il manifesto simbolo dei magistrati uccisi mentre stavano esercitando il loro lavoro, con due rose spezzate e 27 nomi. Lanasce a Soresina, per poi trasferirsi a, passa circa 32 anni in magistratura, ...

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Dolci Affari sporchi sul Covid. Aiuti a 600 aziende vicine ai clan. Neppure le interdittive antimafia hanno fatto da freno. Il caso rivelato dal ... ... sono spuntati fuori i primi casi di illeciti ed ecco ora che il capo della Direzione distrettuale antimafia di Milano, Alessandra Dolci (nella foto), succeduta a Ilda Boccassini , ha rivelato che ...

Narcotraffico, pm Dolci: ''Milano crocevia nella distribuzione, allarme per consumo eroina'' L'allarme del procuratore aggiunto di Milano anche sul Recovery Fund Alessandra Dolci , procuratore aggiunto di Milano, intervenendo in audizione alla commissione consiliare antimafia del Comune di Milano, ha lanciato l'allarme sul consumo di eroina nella città, ...

Alessandra Dolci, chi è la magistrata cremonese antimafia di Milano Alessandra Dolci è alla guida della Procura distrettuale antimafia di Milano, ha dichiarato guerra alla ‘ndrangheta nel Nord Italia.

Fiumi di droga nel Milanese/2 il PM Dolci: “NO alla depenalizzazione delle droghe leggere”. Allarmante consumo eroina Quindi cocaina, eroina e soprattutto droghe sintetiche”. Lo afferma il capo della Dda di Milano, Alessandra Dolci, nel corso di un’audizione tenuta durante la commissione Antimafia comunale.

