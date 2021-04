Von der Leyen su Erdogan - Michel | Mi sono sentita sola

(Di martedì 13 aprile 2021) Ursula von dersi è" come "presidente", come "donna" e come "europea" martedì scorso ad Ankara, quando il presidente turco Recep Tayyipe il presidente del Consiglio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Turchia: von der Leyen a Michel, mai più situazioni simili. L'incontro tra i due leader ad una settimana dal Sofa… - HuffPostItalia : Von der Leyen sul Sofagate: 'Incindete molto imbarazzante. Mi sono sentita sola' - Agenzia_Ansa : La Turchia ha ordito 'una trappola' nei confronti di von der Leyen. Lo ha detto il ministro per l'Europa francese,… - eccapecca : RT @lercionotizie: #ultimora Caso Erdogan/Von der Leyen. Berlusconi: 'Io l'avrei fatta sedere sulle mie ginocchia' - anis_epis : RT @lercionotizie: #ultimora Caso Erdogan/Von der Leyen. Berlusconi: 'Io l'avrei fatta sedere sulle mie ginocchia' -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

UrsulaLeyen si è sentita "sola" come "presidente", come "donna" e come "europea" martedì scorso ad Ankara, quando il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio Europeo ...'Un incidente molto imbarazzante'. Così UrsulaLeyen, ha qualificato il 'Sofagate', l'incidente di protocollo che ha coinvolto la presidente della Commissione Ue, lasciata senza sedia da Erdogan durante un incontro istituzionale. Lo ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Ursula von der Leyen si è sentita “sola” come “presidente”, come “donna” e come “europea” martedì scorso ad Ankara, quando il presidente turco Recep Tayyip Erdo ...(Ticinonews.ch) Michel e von der Leyen "oggi hanno discusso una serie di questioni topiche. "In questo contesto, ha privilegiato i rapporti con la sua famiglia, pur lavorando su alcuni dossier.