Vaccini | cosa si intende per la categoria “Altro” sul modulo da compilare per la somministrazione

(Di martedì 13 aprile 2021) In questo ultimo periodo, sono raddoppiate le polemiche inerenti aianti-Covid. Tutti coloro che hanno preso parte alla campagna vaccinale, hanno notato una casella suldi iscrizione: “”. In questamisteriosa rientrerebbero tutti i pazienti non operatori sanitari, Rsa, forze dell’ordine, over 80 o personale scolastico. CHI APPARTIENE ALLA” – L'articolo

Advertising

RobertoBurioni : Cosa fare con queste nuove varianti? Chi è guarito da COVID-19 è protetto? Quanto dura la protezione fornita dai va… - fattoquotidiano : LA PROTESTA DI GRETA Ora chiede una distribuzione più equa dei vaccini tra i Paesi ricchi e quelli poveri. Ecco co… - Avvenire_Nei : Le 500mila iniezioni al giorno sono un miraggio. Ecco cosa frena le vaccinazioni - barbero_1979 : RT @GuidoCrosetto: Pfizer aumenta a 19,5€ il prezzo dei futuri vaccini. A qualche cosa è servita, quindi, la guerra ad Astra Zeneca. D’al… - DrAntoniaPagani : RT @GiovanniPaglia: Pfizer ha venduto i primi vaccini alla UE per 12 euro a dose, poi è passata a 15,5 e per i prossimi chiede 19,5. Questa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini cosa

Ci sono Stati che viaggiano forte su particolari, diversi puntano su differenti nomi. Nel ... Masignifica no in concreto questi neologismi calcistici ? Non può esservi chiaramente una ...... perchè la vaccinazione di massa è una questione molto importante"."La vaccinazione è un diritto per tutti ma bisogna rispettare prima le fasce deboli poi quelle meno deboli"."Per me è una...Non è etico tenere bloccate quasi centomila dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni”. Cosa dice il report nazionale sui vaccini, aggiornato oggi alle sei della sera?Napoli, 13 apr. (askanews) - La campagna vaccinale prosegue tra mille difficoltà e in Campania la situazione è ancora più tesa dopo che ...