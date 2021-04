Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 19:10 (Di martedì 13 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mentre in Italia a Pratica di Mare sono arrivate oggi 184 mila dosi del vaccino Johnson & Johnson gli Stati Uniti hanno chiesto la sospensione momentanea del Dopo alcuni casi di coagulazione lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug administration ha i centers for disease control smetteranno di fare il vaccino Johnson & Johnson one.it federa e tu lì ci diranno gli stati a fare lo stesso in attesa di indagini sui problemi di sicurezza la sospensione legata a 6 casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione intanto partirà l’ospedale Spallanzani di Roma una sperimentazione tu la Seconda dose di vaccino anti ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno mentre in Italia a Pratica di Mare sono arrivate oggi 184 mila dosi del vaccino Johnson & Johnson gli Stati Uniti hanno chiesto la sospensione momentanea del Dopo alcuni casi di coagulazione lo riporta il New York Times sottolineando che la Food and Drug administration ha i centers for disease control smetteranno di fare il vaccino Johnson & Johnson one.it federa e tu lì ci diranno gli stati a fare lo stesso in attesa di indagini sui problemi di sicurezza la sospensione legata a 6 casi negli Stati Uniti che hanno sviluppato una malattia rara che coinvolge coaguli di sangue nelle due settimane successive alla vaccinazione intanto partirà l’ospedale Spallanzani diuna sperimentazione tu la Seconda dose di vaccino anti ...

