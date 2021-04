“Schifo d’uomo… Vai aff***!”. Isola dei famosi, gli animi si accendono: tra i naufraghi scoppia il caos (Di martedì 13 aprile 2021) Parole dure quelle che definiscono L’attore Brando Giorgi da alcuni suoi colleghi dell’Isola. Giorgi per alcuni infatti è il “nemico di tutti” all’Isola dei famosi. Prosegue malissimo la convivenza con gli altri naufraghi, e di fronte a una Ilary Blasi attonita sono il cromatologo Ubaldo Lanzo e la comica Valentina Persia a massacrare, letteralmente, il collega d’avventura, accusato di sfruttare il gruppo nei momenti di bisogno e fare lo gnorri quando, al contrario, servirebbe un suo aiuto. Parte Lanzo a sfogarsi, insultando Giorgi senza giri di parole: “Fa il santarello, ma l’abbiamo sfamato. Fa il fico con questa faccia. Meglio nemico che traditore. Ti prendevi le tue cose e affanc***o in fondo all’Isola. Ha sputato su tutti”. Anche la Persia è andata giù pesante: “Io ce l’ho con lui perché è sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Parole dure quelle che definiscono L’attore Brando Giorgi da alcuni suoi colleghi dell’. Giorgi per alcuni infatti è il “nemico di tutti” all’dei. Prosegue malissimo la convivenza con gli altri, e di fronte a una Ilary Blasi attonita sono il cromatologo Ubaldo Lanzo e la comica Valentina Persia a massacrare, letteralmente, il collega d’avventura, accusato di sfruttare il gruppo nei momenti di bisogno e fare lo gnorri quando, al contrario, servirebbe un suo aiuto. Parte Lanzo a sfogarsi, insultando Giorgi senza giri di parole: “Fa il santarello, ma l’abbiamo sfamato. Fa il fico con questa faccia. Meglio nemico che traditore. Ti prendevi le tue cose e affanc***o in fondo all’. Ha sputato su tutti”. Anche la Persia è andata giù pesante: “Io ce l’ho con lui perché è sempre ...

Advertising

simone_paciello : “Schifo d’uomo” se presa nel contesto era stato detto perché mentre Beppe soffriva per un problema famigliare brand… - SalvoMeruls : @EnricoDon3 @DavideFm1899 A parte che non hai capito la differenza ed il perché Davide ha scritto che schifo d'uomo… - Sgallu : RT @DavideFm1899: Che schifo d'uomo... - marigiogio01 : RT @simone_paciello: “Schifo d’uomo” se presa nel contesto era stato detto perché mentre Beppe soffriva per un problema famigliare brando e… - pierpao20942110 : RT @DavideFm1899: Che schifo d'uomo... -