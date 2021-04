PSG Bayern Monaco 0-1 LIVE | annullato il pari di Mbappé

InvictosSomos : La batalla que se viene. PSG vs Bayern Munich. IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE. - ZZiliani : UFFICIALE. #PSG e #Bayern stanno al calcio italiano come Picasso sta al Pennello Cinghiale. #PSGBayern #PSGFCB - SkySport : Paris Saint Germain, Leonardo: 'Rinnovi Mbappé e Neymar? Presto felici novità' - nickjerseyboy : #PSGBayern Meriterebbe il Bayern per il gioco e per la forza che ha... Ma le occasioni del Psg gridano vendetta! - AleGobbo87 : RT @EdoardoMecca1: Psg - Bayern Monaco è un altro sport. -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Bayern

Calciomercato Milan, su Vazquez piombanoMonaco: Maldini costretto ad accelerare i tempi per l'esterno Sorgono delle complicazioni per il calciomercato del Milan: su Lucas Vazquez infatti, esterno del Real Madrid in scadenza di ...Al Parco dei Principi, il match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021 traMonaco: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al 'Parco dei Principi'Monaco si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti della Champions League ...Bayern Munich. Angel Di Maria pierced a pass to Mbappe who latched onto the ball until the linesman flagged for offside. But replays clearly showed the PSG forward was onside with the Bayern defender ...53’ — Yellow card for David Alaba. In the meantime Bayern had a few good chances 45’ — The second half is underway. PSG was the better team in the first half. Neymar hit the post two times and Neuer ...