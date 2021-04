"Perché rovinare le Partite Iva è una scelta politica". Draghi, questa è ingiustizia sociale (Di martedì 13 aprile 2021) La giustizia è uguale per tutti; in tutti i tribunali questa frase risuona e incombe come una garanzia nei confronti dei cittadini. Sappiamo tutti che non è così, purtroppo. Ma in questi mesi stiamo vivendo una enorme ingiustizia; il popolo è diviso in due, chi non ha subito nessun effetto economico dalla pandemia e chi è stato annientato. In questi giorni gli annientati hanno cominciato a alzare la testa, sfiniti da 13 mesi di restrizioni che li hanno messi sul lastrico. L'ingiustizia sociale è stata e continua a essere vergognosa per un paese che si dichiara civile. La giustizia sociale parte da un concetto molto semplice: tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. In questi mesi molti cittadini sono stati privati del diritto al lavoro, mentre molti altri hanno continuato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) La giustizia è uguale per tutti; in tutti i tribunalifrase risuona e incombe come una garanzia nei confronti dei cittadini. Sappiamo tutti che non è così, purtroppo. Ma in questi mesi stiamo vivendo una enorme; il popolo è diviso in due, chi non ha subito nessun effetto economico dalla pandemia e chi è stato annientato. In questi giorni gli annientati hanno cominciato a alzare la testa, sfiniti da 13 mesi di restrizioni che li hanno messi sul lastrico. L'è stata e continua a essere vergognosa per un paese che si dichiara civile. La giustiziaparte da un concetto molto semplice: tutti i cittadini hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. In questi mesi molti cittadini sono stati privati del diritto al lavoro, mentre molti altri hanno continuato a ...

