Osimhen ritrova la ragazza dei social | ecco il messaggio del nigeriano

(Di martedì 13 aprile 2021) Victorcuore d’oro, hato lache solo ieri aveva cercato attraverso una storia su instagram. Oggi la videochiamata. Dimenticare le origini sembra impossibile, eppure c’è chi dopo mille difficoltà dimentica chi è stato e da dove è venuto. Non è il caso di Victorche oggi hato lacercata suiattraverso un post su instragram. L’attaccanteoggi ha postato una nuova storia in cui fa vedere la videochiamata fatta con la donna che cercava.ha poi aggiunto: “L’ho trovata, voglio ringraziare tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica“. Il giocatore del Napoli ha oltre 500 mila followers su Instagram e questa volta l’eco del web è ...

Solo nella giornata di ieri l'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha lanciato un appello su Instagram per trovare una ragazza con disabilità. La ragazza vende bottiglie d'acqua nonostante abbia una sola gamba. Ma tutto ciò non la ferma e continua con ...