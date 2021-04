In Usa stop temporaneo a vaccino Johnson&Johnson per casi coaguli sangue Il video

(Di martedì 13 aprile 2021) In UsaJohnson&Johnson perMilano, 13 apr. (askanews) – Negli Stati Uniti le agenzie sanitarie federali che si occupano di farmacovigilanza, Fda (Food and Drug Administration) e Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), hanno chiesto di interrompere temporaneamente l’uso delJohnson&Johnson dopo alcunididi. Una decisione presa per estrema cautela, ha precisato Fda, spiegando che ci sono stati 6di “un tipo raro e grave didi” su 6,8 milioni di dosi somministrate. “Questi eventi avversi sembrano essere estremamente rari” ha sottolineato Fda annunciando ...

Advertising

petergomezblog : Usa, la Fda raccomanda lo stop al vaccino Johnson&Johnson dopo 6 casi di trombosi. - Corriere : ?? Gli Usa chiedono lo stop di Johnson & Johnson - sole24ore : #Usa, stop immediato al #vaccino #Johnson&Johnson per il rischio di rare trombosi - Paolo24990399 : RT @RItalia_N: Troppi casi di trombosi, gli Usa e l’Australia bloccano Johnson&Johnson. “Stop a vaccini simili ad AstraZeneca”: https://t.c… - DaniBailo : Vaccino Johnson & Johnson: slitta il lancio in Europa dopo lo stop Usa per il rischio di rare trombosi - Il Sole 24… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa stop

La notizia è stata diffusa proprio mentre erano attese in Italia le prime 184mila dosi: la decisione presa dopo la scoperta di sei casi di reazioni gravi in donne tra i 18 e i 48 anni, su 6,8 milioni ...Abbastanza per la FDA (l'equivalente statunitense dell'Ema) e per i Center of Disease Control americani per sospendere "in via precauzionale" le inoculazioni del vaccino Johnson&Johnson negli. ...Pomezia – Il vaccino Johnson & Johnson arriva in Italia nel giorno dello stop precauzionale in Usa per 6 trombosi. Sono 184mila le dosi del prodotto Janssen che nel pomeriggio saranno all’hub ...Sul vaccino Johnson & Johnson, le trombosi e la sospensione temporanea in Usa interviene Donald Trump. “L’amministrazione Biden ha danneggiato la popolazione di tutto il mondo permettendo alla Fda ed ...