Il Principe William e il Principe Harry ricordano nonno Filippo: ecco cosa hanno detto

Sarebbero arrivate in queste ore le prime dichiarazioni del Principe William e del Principe Harry dopo la morte del nonno, il Principe Filippo. William avrebbe affidato le sue parole all'ufficio stampa che prontamente le avrebbe riportate sul profilo Instagram ufficiale suo e di sua moglie Kate. Il Principe William avrebbe detto del Principe Filippo: Il secolo di vita di mio nonno è stato definito dal servizio: al suo paese e al Commonwealth, a sua moglie e alla regina e alla nostra famiglia. Mi sento fortunato ad aver avuto non solo il suo esempio a guidarmi, ...

