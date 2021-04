Il cielo | pian piano | si va schiarendo

(Di martedì 13 aprile 2021) Con Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo andiamo a scopriee se il tempo cambierà a Bregamo o se la pioggia proseguirà ancora. ANALISI GENERALE Il lento progredire verso levante della saccatura scandinava, limitato dalla presenza di un blocco altopressorio stazionario sul territorio siberiano, favorirà la discesa di fredde correnti settentrionali. Sulla Lombardia graduale diradamento della nuvolosità durante la giornata. Da mercoledì pomeriggio un nuovo impulso di aria fredda in quota, favorirà la formazione di nuvolosità cumuliforme associata a locali e sporadiche precipitazioni, più probabili lungo le aree pedemontane e centrali della regione. Temperature minime in calo. Martedì 13 aprile 2021 Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso con precipitazioni sui settori orientali della regione, Cremonese, Mantovano e Bresciano. Schiarite sui settori centro occidentali. Residue ...

Ma da mercoledì pomeriggio un nuovo impulso di aria fredda in quota, favorirà la formazione di nuvolosità cumuliforme associata a locali e sporadiche precipitazioni