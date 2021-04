Giudice sportivo, uno squalificato per parte in vista di Lazio-Benevento (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Giudice sportivo ha fermato per un turno Alessandro Tuia e Felipe Caicedo. Sia il difensore del Benevento che l’attaccante della Lazio salteranno la sfida in programma all’Olimpico domenica alle ore 15, essendo stati ammoniti nei rispettivi confronti con Verona e Sassuolo e al tempo stesso diffidati. QUI TUTTE LE DECISIONI DEL Giudice sportivo L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ilha fermato per un turno Alessandro Tuia e Felipe Caicedo. Sia il difensore delche l’attaccante dellasalteranno la sfida in programma all’Olimpico domenica alle ore 15, essendo stati ammoniti nei rispettivi confronti con Verona e Sassuolo e al tempo stesso diffidati. QUI TUTTE LE DECISIONI DELL'articolo proviene da Anteprima24.it.

