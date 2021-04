Gazzetta: Il Napoli ha scelto Aïmen Moueffek per sostituire Hysaj (Di martedì 13 aprile 2021) Il calcio, tutto, sta vivendo momenti difficili dal punto di vista economico ed è per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, che tutte le società, comprese le big punteranno sui giovani nella prossima stagione per abbassare gli investimenti e il monte ingaggi. Anche il Napoli si prepara a seguire questa strada, ma molte delle decisioni del presidente De Laurentiis dipenderanno da quali saranno i calciatori che si riuscirà a piazzare sul mercato e dall’esito della rincorsa Champions. In ogni caso gli inviati azzurri hanno monitorato un bel po’ di giovanotti in giro per l’Europa. La pressoché certa uscita dell’esterno albanese Elseid Hysaj impone l’acquisto di un elemento duttile sulla fascia destra. E il francese Aïmen Moueffek, 20 anni, laterale destro del Saint Etienne, risponde a questi requisiti, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Il calcio, tutto, sta vivendo momenti difficili dal punto di vista economico ed è per questo, scrive ladello Sport, che tutte le società, comprese le big punteranno sui giovani nella prossima stagione per abbassare gli investimenti e il monte ingaggi. Anche ilsi prepara a seguire questa strada, ma molte delle decisioni del presidente De Laurentiis dipenderanno da quali saranno i calciatori che si riuscirà a piazzare sul mercato e dall’esito della rincorsa Champions. In ogni caso gli inviati azzurri hanno monitorato un bel po’ di giovanotti in giro per l’Europa. La pressoché certa uscita dell’esterno albanese Elseidimpone l’acquisto di un elemento duttile sulla fascia destra. E il francese, 20 anni, laterale destro del Saint Etienne, risponde a questi requisiti, ...

