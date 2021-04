Era Margherita di Masterchef 6 | guarda oggi come è diventata

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 13 aprile 2021) Vi ricordate di lei? Si chiamaRusso ed è stata tra le concorrenti della sesta edizione diItalia. Nonostante le sue grandi capacità culinarie non è riuscita però a classificarsi sul podio, ma ha ottenuto comunque grandi risultati posizionandosi al quarto posto e arrivando in finale. Un percorso davvero formativo per la giovane chef, che per partecipare al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.