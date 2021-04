Covid | il mondo ristretto del lockdown si spalanca con “Un sasso per un sorriso”

(Di martedì 13 aprile 2021) Quando a Tgcom24 aveva introdotto la sua iniziativa, portata in Italia dalla Svizzera, ilnon esisteva, ma tra la gente che incontrava mancavano sorrisi. Un anno dopo cosa è accaduto? “Dal gruppo Facebook Ch Rocks avevo esportato questa idea in Italia, aprendo un gruppo tutto mio, vedendo che altri in alcune città italiane non erano più attivi. Siamo partiti in sordina e siamo rimasti a lungo nel chiuso di piccole realtà marchigiane e abruzzesi, finché l’idea ha iniziato a perdere quota ed entusiasmo. Ma è stata la città di Pesaro a ridare slancio a questa bella iniziativa, che ha proprio l’obiettivo di riportare sorrisi tra la gente che, a maggior ragione oggi, a causa del, è ancora più triste e preoccupata”. Così, da poche centinaia di partecipanti si è arrivati a un gruppo da 60mila iscritti. Ilè stato, dunque, ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, l’Inghilterra riapre negozi e pub: ed è subito festa - MediasetTgcom24 : Covid, Regno Unito verso l'immunità di gregge: somministrati 40 milioni di vaccini | Riaprono pub e negozi… - MediasetTgcom24 : L'Oms: 'La pandemia è a un punto critico, infezioni esponenziali' #Covid - MediasetTgcom24 : Covid, l'India approva l'uso del vaccino russo Sputnik V #india - deo_marco : RT @GAngrilli: 'Nel mondo la pandemia sta raggiungendo i 3 milioni di morti, ma tra le conseguenze tragiche del Covid la meno nota è che mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mondo

... una delle più grandi e complesse al. Regno Unito La Gran Bretagna ha raggiunto, in leggero anticipo, l'obiettivo di offrire entro metà aprile almeno la prima dose di vaccino anti -a ...... che interessa più di un miliardo e mezzo di musulmani in tutto il, dicono che durante il ... stremata dalla crisi e dall'insicurezza alimentare, vede nell'ultima minaccia alla ...Il periodo arriva in un momento in cui in tutto il mondo, compresi molti Paesi a maggioranza musulmana ... stremata dalla crisi e dall'insicurezza alimentare, vede nel Covid l'ultima minaccia alla ...Ilaria conosce bene il mondo della celiachia, delle intolleranze ... Abbiamo cercato di agevolare le attività in tempo di Covid, ci fa piacere che il centro si arricchisca". Dello stesso parere ...