“Con Draghi speravamo nella svolta Alitalia. Ma sarà un bagno di sangue”: parla il sindaco di Fiumicino (Di martedì 13 aprile 2021) Quella appena iniziata è una “settimana decisiva” per il futuro di Alitalia. A dirlo è stato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Sembra infatti ormai giunto alle battute finali il “braccio di ferro” ingaggiato con la Commissione europea: dalle ceneri di Alitalia nascerà Ita, una nuova società pubblica dal futuro piuttosto incerto. Alitalia non solo cambierà nome, ma anche logo. Quasi la metà degli slot di Milano Linate, inoltre, dovranno essere venduti a concorrenti come Ryanair, Lufthansa e EasyJet, mentre resta da risolvere la questione dei lotti di manutenzione e handling, da mettere a gara. Insomma, il rischio concreto è quello di una compagnia di bandiera “bonsai”, con meno di 50 aerei, e quindi già in partenza incapace di reggere a livello internazionale. L’obiettivo del governo, spiega Giorgetti, “è di ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) Quella appena iniziata è una “settimana decisiva” per il futuro di. A dirlo è stato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Sembra infatti ormai giunto alle battute finali il “braccio di ferro” ingaggiato con la Commissione europea: dalle ceneri dinascerà Ita, una nuova società pubblica dal futuro piuttosto incerto.non solo cambierà nome, ma anche logo. Quasi la metà degli slot di Milano Linate, inoltre, dovranno essere venduti a concorrenti come Ryanair, Lufthansa e EasyJet, mentre resta da risolvere la questione dei lotti di manutenzione e handling, da mettere a gara. Insomma, il rischio concreto è quello di una compagnia di bandiera “bonsai”, con meno di 50 aerei, e quindi già in partenza incapace di reggere a livello internazionale. L’obiettivo del governo, spiega Giorgetti, “è di ...

Advertising

Ettore_Rosato : ?? Il tema del #Mes non è uscito dall’agenda politica ma da quella finanziaria per un motivo: con il governo #Draghi… - LegaSalvini : LA PROMESSA DI SALVINI: CON UN GOVERNO DI CENTRODESTRA CAMBIEREMO LA GIUSTIZIA - Ettore_Rosato : ?? Avremmo dovuto fare meglio in Europa e organizzarci meglio in Italia. Con l’arrivo di #Draghi, Giorgetti, ha iniz… - JInside4 : Siamo vicini al generale Figliuolo che è costretto a parlare tutti i giorni con: speranza De Luca Emiliano Toti Fe… - luigimaria20 : @GiuseppeConteIT ma basta con questo denigrare Conte ed esaltare draghi! Conte è stato un eroe nella prima situazio… -