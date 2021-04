Ciclismo | le punte dell’Italia per le tre classiche delle Ardenne

Leggi su oasport

(Di martedì 13 aprile 2021) La settimanaè ormai alle porte. Si partirà questa domenica con l’Amstel Gold Race. In questa stagione, la manifestazione neerlandese non si terrà sul suo tracciato abituale, ma bensì si snoderà in un circuito che, comunque, tocca molti dei luoghi simbolo della gara. Il percorso, nel complesso, misurerà 218 chilometri ed è adatto a corridori forti su salite brevi e dotati di grande spunto veloce. Tra le tre, è probabilmente quella ove gli azzurri hanno più possibilità di raccogliere ottimi risultati. Il Bel Paese, infatti, all’Amstel Gold Race potrà contare su due corridori come Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Alessandro De Marchi (Israel Start-UP), i quali furono grandi protagonisti nell’edizione del 2019 ...