Bellanova | “Il trasporto pubblico scolastico deve essere garantito in piena sicurezza”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 13 aprile 2021) ROMA – “Lo diciamo fin dall’inizio della pandemia: ilin. È un obiettivo assolutamente prioritario, perchè investire insignifica investire sulle nuove generazioni e il loro diritto al futuro. Formazione e istruzione sono bene pubblici, che dobbiamocapaci di garantire compiutamente e puntualmente, consapevoli dello sforzo enorme che finora la didattica a distanza ha richiesto ai docenti e ai loro studenti”. Così Teresa, parlamentare di Italia Viva ed ex ministro dell’agricoltura. “Se la scuola in presenza è un diritto per tutti, allora lo Stato, e di conseguenza l’intera filiera ...