Bayern avanti 1-0 a Parigi all'intervallo. Neymar 2 legni. Chelsea-Porto 0-0 (Di martedì 13 aprile 2021) Spettacolo al Parco dei Principi di Parigi tra PSG e Bayern Monaco. I bavaresi al 45? conducono 1-0 grazie ad un gol di Choupo-Moting al 40? (altro ex, dopo la finale scorsa quando segnò Coman). In mezzo, tanto spettacolo, in particolare di Neymar, che ha colpito una traversa e un palo. Per iol resto, 45 minuti di calcio vero, di spettacolo, tra due squadre straordinarie, con azioni da una parte e dall'altra e con il risultato aperto a qualsiasi risultato. Per ora il PSG passerebbe per i gol in trasferta, grazie al 3-2 dell'andata in Germania. Sull'altro campo, 0-0 tra Chelsea e Porto che al momento qualifica gli inglesi alla semifinale.

