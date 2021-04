Atp Montecarlo | giornata azzurra | gli italiani vincono e volano al 2° turno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atp Montecarlo

In questo momento in campo altri tre italiani: Sonego, fresco vincitore dell'di Cagliari, è avanti di un set sull'ungherese Fucsovics, Berrettini si trova invece sotto contro lo spagnolo ...Jannik Sinner si qualifica al secondo turno del torneoMasters 1000 di(terra, montepremi 2.082.960 euro). Il 19enne altoatesino, numero 22 del mondo, sconfigge il 33enen spagnolo Albert Ramos - Vinolas, numero 46 del ranking, con il ...che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Il tennista romano, numero 10 del ranking Atp e ottava testa di serie, bye al primo turno ...Si è concluso il match di tennis che vedeva di fronte Lorenzo Sonego opposto a Márton Fucsovics all’ATP di Montecarlo: azzurro vincente. Reduce dalla vittoria nell’ATP di Sardegna in rimonta contro il ...