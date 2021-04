As: Ronaldo stanco della Juve. Il Real però non si è mosso, servono 25 milioni (Di martedì 13 aprile 2021) Il quotidiano As, conferma che Cristiano Ronaldo è stanco della Juventus. Il suo campionato, nonostante i 25 gol, non è entusiasmante per via dei risultati con la squadra. Il portoghese vorrebbe tornare al Real Madrid, ma il club madrileno non si è ancora mosso. Ronaldo ha ancora un anno di contratto con i bianconeri e secondo As occorrono 25 milioni per prenderlo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Il quotidiano As, conferma che Cristianontus. Il suo campionato, nonostante i 25 gol, non è entusiasmante per via dei risultati con la squadra. Il portoghese vorrebbe tornare alMadrid, ma il club madrileno non si è ancoraha ancora un anno di contratto con i bianconeri e secondo As occorrono 25per prenderlo. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

utzi_26 : @salpaladino @giacomo1994_ Daje è arrivato pure AS, 'Ronaldo stanco della Juve' - Pask927 : RT @BianconeriZonIt: #Ronaldo stanco della #Juve, ma il #RealMadrid non si è mai mosso. @mirkocalemme su #AS - BianconeriZonIt : #Ronaldo stanco della #Juve, ma il #RealMadrid non si è mai mosso. @mirkocalemme su #AS - Amo_J_72 : @PaolinoOfficial @juventusfc @Pirlo_official @Cristiano Primo sciocchezze. Secondo hai scritto tante sciocchezze. T… - scerbopierre : @ilciccio67 Quindi seriamente vogliamo spendere 40 milioni per Locatelli ??????? e poi magari continuare la prossima… -