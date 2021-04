Anna: un virus killer nella miniserie Sky di Ammaniti (Di martedì 13 aprile 2021) Anna - Giulia Dragotto Dopo Il Miracolo, arriva in tv una nuova serie di Niccolò Ammaniti destinata a sconvolgere. Una serie Sky Original distopica che mostra le conseguenze di un potente virus, La Rossa, che ha ucciso tutti gli adulti lasciando i bambini soli in un mondo violento, dove si lotta per il cibo e nel quale devono imparare a crescere pur sapendo di essere destinati a morire presto. Tratta dall’omonimo libro del 2015 di Ammaniti, che qui è anche regista, Anna era arrivata sul set prima dell’avvento del Coronavirus, e adesso che è pronta per la messa in onda, lo fa sembrare meno spaventoso, rispetto a quello che mostrerà al pubblico. I sei episodi – prodotti da Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï – saranno ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 aprile 2021)- Giulia Dragotto Dopo Il Miracolo, arriva in tv una nuova serie di Niccolòdestinata a sconvolgere. Una serie Sky Original distopica che mostra le conseguenze di un potente, La Rossa, che ha ucciso tutti gli adulti lasciando i bambini soli in un mondo violento, dove si lotta per il cibo e nel quale devono imparare a crescere pur sapendo di essere destinati a morire presto. Tratta dall’omonimo libro del 2015 di, che qui è anche regista,era arrivata sul set prima dell’avvento del Corona, e adesso che è pronta per la messa in onda, lo fa sembrare meno spaventoso, rispetto a quello che mostrerà al pubblico. I sei episodi – prodotti da Wildside, società del gruppo Fremantle, in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï – saranno ...

