Ammoniaca: cosa succede al tuo corpo e all'ambiente se la usi per le pulizie domestiche (Di martedì 13 aprile 2021) L'Ammoniaca è un prodotto che viene spesso usato per le pulizie domestiche. Il suo alto potere sgrassante viene sfruttato per la pulizie dello sporco più resistente e il suo prezzo contenuto ci invoglia all'acquisto facendoci anche soprassedere sull'odore forte e pungente. Inoltre poiché l'Ammoniaca è un prodotto davvero molto antico in moltissimi sono convinti che si possa annoverare tra i rimedi a basso impatto ambientale. Ebbene vediamo perché, in realtà, usare l'Ammoniaca per le pulizie domestiche è davvero una pessima scelta. L'Ammoniaca e la sua tossicità In natura, molto spesso, ciò che è sgradito alle narici è anche spesso dannoso. Questo è uno dei principali sistemi di difese del mondo animale. L'Ammoniaca ...

