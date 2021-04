Alessandra Ambrosio compie 40 anni e ricorda la lunga carriera | ecco com’era

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 13 aprile 2021) Sono giorni di festeggiamenti per. L’11 aprile infatti la top model ha compiuto 40. Un traguardo tanto importante porta a riflettere sulla propria esistenza e lei, su Instagram, si dice “grata per le incredibili opportunità e soprattutto per tutte le persone che hanno arricchito la mia vita”. Gli inizi in Brasile Nata nel 1981 a Erechim, piccola città a sud del Brasile,ne ha fatta di strada in quasi tre decenni. I genitori gestivano una pompa di benzina e i soldi erano pochi, tuttavia, appena è stato possibile la coppia ha pagato alla figlia undicenne l’intervento per sistemare le marcate orecchie a sventola. Poi a 15è stata scoperta durante il concorso Elite Model Brazil – Look of the Year e messa sotto ...