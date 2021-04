VIDEO Mark Cavendish torna alla vittoria dopo 3 anni! Volata trionfale al Giro di Turchia (Di lunedì 12 aprile 2021) Mark Cavendish è tornato a vincere a oltre tre anni di distanza dall’ultima volta. L’ultimo sigillo del ribattezzato Cannonball risaliva all’8 febbraio 2018, quando si impose nella terza tappa del Dubai Tour. Oggi il 35enne britannico ha alzato le braccia al cielo sul traguardo di Koya, al termine della seconda tappa del Giro di Turchia. Il velocista della Deceuninck-Quick Step ha brillato meravigliosamente e ha confermato di essere in ottima forma dopo i buoni piazzamenti delle ultime settimane. Di seguito il VIDEO della Volata vincente di Mark Cavendish al Giro di Turchia. VIDEO Mark Cavendish, vittoria ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021)to a vincere a oltre tre anni di distanza dall’ultima volta. L’ultimo sigillo del ribattezzato Cannonball risaliva all’8 febbraio 2018, quando si impose nella terza tappa del Dubai Tour. Oggi il 35enne britannico ha alzato le braccia al cielo sul traguardo di Koya, al termine della seconda tappa deldi. Il velocista della Deceuninck-Quick Step ha brillato meravigliosamente e ha confermato di essere in ottima formai buoni piazzamenti delle ultime settimane. Di seguito ildellavincente dialdi...

