Vaccini, in Campania dosi finite: verso la chiusura degli hub vaccinali (Di lunedì 12 aprile 2021) I Vaccini in Campania sono in esaurimento e domani ci potrebbe essere la chiusura di tutti i centri vaccinali per esaurimento delle scorte. Lo apprende l’Ansa da fonti sanitarie qualificate. Sul sito del ministero la Campania stamattina alle 7,10, nell’ultimo dato disponibile, era all’85,4% dei Vaccini somministrati sul totale ricevuto, una cifra che con le vaccinazioni di oggi in tutta la regione arriverà praticamente all’esaurimento, tenendo da parte una piccola dose per i richiami. Al momento non sono previste consegne di Vaccini in Campania. La prossima spedizione è attesa per mercoledì con 148.000 dosi di Pfizer. A meno di una spedizione d’urgenza, quindi, domani i centri vaccinali potrebbero essere ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Iinsono in esaurimento e domani ci potrebbe essere ladi tutti i centriper esaurimento delle scorte. Lo apprende l’Ansa da fonti sanitarie qualificate. Sul sito del ministero lastamattina alle 7,10, nell’ultimo dato disponibile, era all’85,4% deisomministrati sul totale ricevuto, una cifra che con le vaccinazioni di oggi in tutta la regione arriverà praticamente all’esaurimento, tenendo da parte una piccola dose per i richiami. Al momento non sono previste consegne diin. La prossima spedizione è attesa per mercoledì con 148.000di Pfizer. A meno di una spedizione d’urgenza, quindi, domani i centripotrebbero essere ...

