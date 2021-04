Vaccini, Fontana: fascia 60 - 69? Aspettiamo forniture. A De Luca: seguire età, mai sgarrato (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano - " Rispettiamo sempre le indicazioni che ci vengono date . Non abbiamo mai sgarrato : credo che seguire l'età sia importante ". Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana , in visita al ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) Milano - " Rispettiamo sempre le indicazioni che ci vengono date . Non abbiamo mai: credo chel'età sia importante ". Il governatore della Lombardia, Attilio, in visita al ...

Advertising

Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - rtl1025 : ?? 'Questa estate, entro #luglio, sempre che arrivino i #vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, Fontana annuncia lo stop alle somministrazioni per gli insegnanti: “Fa eccezione chi ha già avuto ap… - Trezzano5Stelle : RT @Maxdero: Fontana e Moratti affrontino i disagi della realtà, invece di promettere ciò che non sanno mantenere. Il cambio di passo del p… - ricrrooll : RT @Maxdero: Fontana e Moratti affrontino i disagi della realtà, invece di promettere ciò che non sanno mantenere. Il cambio di passo del p… -